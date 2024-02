Avane A Calci sfida al vertice per la capolista

Giornata importante per l’Avane, protagonista del big-match della 17esima giornata del girone B di Pisa. Lunedì prossimo alle 21 a Calci, infatti, i gialloneri empolesi andranno a far visita al La Corte, nella sfida che vede di fronte la capolista e la più immediata inseguitrice. L’Avane è la battistrada con 32 punti, appena una lunghezza sopra ai pisani, reduci dal successo per 2-1 nel recupero di martedì scorso a Fucecchio contro il Giovani 2000, al quale non è bastato il gol di Iuliucci. All’andata La Corte espugnò 2-1 Avane. Per questo match mister Coppola non potrà fare a meno dello squalificato Mantellassi. Nello stesso raggruppamento, sempre come posticipo del lunedì trasferta complicata anche per il Calasanzio, di scena alle 21 allo Scirea di Avane Metato (Pi) contro il Porta a Lucca. I padroni di casa sono infatti la quarta forza del campionato, ma con solo 4 lunghezze di vantaggio su Vaglini e compagni, che all’andata furono sconfitti 3-1 a Pagnana. Lunedì sera nelle fila del Calasanzio non ci sarà Barbieri, fermato per un turno dal Giudice Sportivo. Dopo aver osservato il turno di riposo, invece, domani pomeriggio alle 14.50 il Ponte a Elsa torna tra le mura amiche per ospitare il Freccia Azzurra, penultimo in classifica con 7 punti. I pisani finora hanno vinto una sola gara e non possono quindi rappresentare uno scoglio insormontabile per i biancorossi di Bagnoli, chiamati a tenere il passo delle pretendenti ai play-off, per continuare a coltivare il proprio sogno. Infine, sempre domani, ma alle 17.45, il Ponzano ospita il fanalino di coda Marciana per dare continuità al bel successo di Pontedera contro il Casteldelbosco. Mancherà lo squalificato Pannocchi.

Veniamo adesso al girone A di Firenze, dove le prime squadre locali a scendere in campo saranno domani alle 15 Marcialla City e Sporting Lazzeretto: i primi attendono la capolista La Lanterna e i biancorossi cerretesi il San Lorenzo Campi, team ancora in corsa per un posto nei play-off. Domenica le altre partite in programma. Al Brandani di Montelupo il Capraia se la dovrà vedere con l’Atletico Esperia, formazione che ha 8 punti in meno dei gialloblù di mister Costoli, ma che può ancora ambire agli spareggi promozione. A Firenze, invece, il Serravalle andrà a far visita al San Michele Cattolica Virtus. Gli empolesi sono ancora alla ricerca dei primi punti stagionali, ma come capita ormai da diverso tempo, la squadra di Pieri deve fare i conti con una lunga lista di assenti causa infortunio. Curiosamente i giallorossi fiorentini sul proprio campo non hanno ancora mai pareggiato (4 vittorie e 6 sconfitte).

