Avane pronto alla volata: "Vogliamo i play-off"

Chiuso il 2023 al comando l’Avane è pronto a riprendere la propria corsa di vertice nel girone B del campionato di 3ª Categoria di Pisa. Finora i gialloneri empolesi hanno totalizzato 22 punti, gli stessi de La Corte, che ha però una gara in meno. Proprio contro i pisani in casa è arrivata l’unica sconfitta. "È stata l’unica partita che abbiamo sbagliato perché dopo un quarto d’ora perdevamo 2-0 e poi siamo solo riusciti ad accorciare le distanze – ammette il tecnico Francesco Coppola – Per il resto, però, stiamo facendo un percorso importante e proveremo a tenerci stretto almeno il posto nei play-off". Giocatore e capitano fino alla scorsa stagione, Coppola ha assunto quest’anno la guida tecnica della squadra dopo che il confermato mister Dino Biondo ha dovuto lasciare il timone per problemi personali. "Fin dall’inizio c’è stata la volontà di una soluzione interna e tanto Dino quanto i dirigenti Borghini e Tognetti mi hanno subito indicato come la scelta più ovvia – racconta Coppola –. Sono stato lusingato, ma non nascondo che all’inizio non è stato facile passare dall’altra parte dopo che fino a cinque minuti prima condividevo lo stesso spogliatoio con la squadra. Personalmente ho cercato di fare due passi indietro e comunque dai ragazzi ho avuto subito massima disponibilità. Non avevo mai fatto il campionato di Pisa e l’ho trovato molto competitivo, con magari meno tecnica ma tanta fisicità. Adesso ci aspetta la trasferta di Ponte a Elsa, che è uno dei derby stagionali. Ci attende una gara difficile, perché loro sono cresciuti e stanno disputando un grande campionato, dove nessuno regala niente".

Oltre a sedere sulla panchina della Prima Squadra, Francesco Coppola ha mantenuto anche quella del gruppo del 2009, che è secondo nel torneo Giovanissimi Provinciale di Firenze a sole 2 lunghezze dal Firenze Ovest. "Per me è un bell’impegno, il martedì e il giovedì arrivo al campo alle 18 e vengo via alle 23 – conclude il tecnico giallonero – ma non mi pesa perché è comunque il percorso che vorrei intraprendere dopo il patentino preso a giugno. Ci tengo però a ringraziare mia moglie Erika e le mie due bimbe Ginevra e Sofia per come mi supportano, perché è tutto tempo che sottraggo a loro".