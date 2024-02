Avanti così Il Prato vince ancora e respira

Sammaurese

1

Prato

3

SAMMAURESE (4-3-3): Ravaioli; Scanagatta, Sedioli, Canalicchio, Bolognesi; Campagna, Scalini, Nisi; Montesi, Gasperoni, Misuraca. A disposizione: Porcellini, Casadei, Guidi, Tamai, Maltoni, Pacchioni, Capicchioni, Lombardi, Morri. Allenatore: Taccola.

PRATO (4-2-3-1): Ricco; Laverone, Angeli, Monticone, Bonetti (87’ Stickler); Gemignani (75’ Gargiulo), Sadek; Bigonzoni (75’ Diana), Trovade, Limberti (80’ Preci); Moreo (63’ Gori). A disposizione: Fogli, Ceccherini, Santarpia, D’Agostino. Allenatore: Ridolfi.

Arbitro: Lotito di Cremona.

Reti: 23’ Moreo, 71’ Bonetti, 83’ (r) Pacchioni, 93’ Gori.

Seconda vittoria consecutiva per il Prato, che supera con un secco 3-1 a domicilio la Sammaurese e finalmente mette la testa fuori dalla zona play out, portandosi a quota 30 punti e scavalcando la Pistoiese nel girone D di serie D. Partenza col turbo inserito per i biancazzurri. Al 13’ ci prova Bigonzoni da posizione defilata con un destro potente che finisce largo alla sinistra di Ravaioli. Al 23’ arriva subito il gol del vantaggio del Prato, che infila l’1-0 grazie ad una spizzata di Moreo sugli sviluppi di un calcio di punizione di Bigonzoni. Al 35’ risponde la Sammaurese con il colpo di testa sopra la traversa di Misuraca su bel cross di Gasperoni. Due minuti dopo si rendono ancora pericolosi i biancazzurri con Bigonzoni che al termine di una rapida ripartenza entra in area di rigore, si libera al tiro, ma calcia alto. Sul fronte opposto, appena prima dell’intervallo, Montesi mette paura ai lanieri, ma Ricco si oppone alla conclusione da distanza ravvicinata. Si va quindi al riposo col Prato in vantaggio. Nella ripresa subito brividi per la porta di casa: punizione di Trovade in mezzo all’area, Sedioli anticipa tutti ma colpisce il pallone indirizzandolo verso la sua porta e per poco non fa autogol. Al 53’ ci prova ancora Moreo, approfittando di una disattenzione di Canalicchio, ma concludendo troppo centralmente da buona posizione.

La sfida rimane in bilico e combattuta. Al 71’ i biancazzurri finalmente piazzano il colpo che potrebbe essere del ko quanto Bonetti raccoglie la respinta corta di Ravaioli su conclusione del neo entrato Gori e insacca al volo il 2-0 da due passi. All’83’, però, i padroni di casa accorciano le distanze grazie al calcio di rigore realizzato con freddezza da Pacchioni, che spiazza Ricco. Minuti finali di apprensione per i lanieri. All’87’ Ricco è costretto agli straordinari per respingere il colpo di testa insidioso di Pacchioni. Il Prato però trova in pieno recupero il definitivo 3-1 con Gori e chiude il match con una ripartenza micidiale, portando a casa una vittoria che potrebbe risultare fondamentale nella corsa salvezza.

L. M.