Avanti così Prato, un punto che dà fiducia

VICTOR SAN MARINO (4-3-1-2): Pazzini; Benvenuti, Queiroz, De Santis (90’ Tosi), Bertolotti (52’ Onofri); Lattarulo, Sabba (90’ Lombardi), Morelli (68’ Haruna); Gramellini (84’ Donati); Arlotti, Lozza. A disposizione: Gattuso, Tosi, Sollaku, Eleonori, Lombardi, Sami. Allenatore: Cassani.

PRATO (4-3-3): Fogli; Stickler, De Pace, Angeli, Casucci; Trovade, Gemignani, Sadek (84’ Gargiulo); D’Agostino (76’ Diana), Sowe, Limberti (76’ Carlesi). A disposizione: Balducci, Vitale, Mouassid, Preci, Santarpia. Allenatore: Novelli.

Arbitro: Pascuccio di Ariano Irpino.

Reti: 22’ D’Agostino, 72’ De Santis.

Continua la mini striscia positiva del Prato, che sul campo della Victor San Marino seconda in classifica porta a casa un buon pareggio. Con il punto ottenuto i biancazzurri salgono a quota 20 in classifica e rimangono appena fuori dalla zona play out del girone D di serie D. La prima occasione è per il Prato, che si rende pericoloso con una bella conclusione di D’Agostino, ribattuta da Sabba, fondamentale nel salvare la porta dei padroni di casa. Al 20’ è proprio Sabba su punizione a liberare a pochi passi dalla porta Morelli, che per fortuna dei biancazzurri non trova la deviazione vincente. Due minuti più tardi arriva il vantaggio laniero. D’Agostino sfrutta un errato disimpegno difensivo della Vigor San Marino e infila senza pietà la porta difesa da Pazzini, realizzando la sua prima rete con la maglia del Prato. Appena prima dell’intervallo Trovade sfiora il raddoppio su perfetta assistenza di Stickler.

La prima frazione, combattuta e abbastanza equilibrata, si chiude quindi sul risultato di 1-0 in favore della formazione ospite. Nella ripresa i padroni di casa partono subito con il turbo inserito per cercare di agguantare il pareggio ed è Arlotti a tentare la conclusione di poco a lato rispetto alla porta di Fogli. Al 65’ ci prova anche Lattarulo con un altro gran tiro che finisce sul fondo.

Passano appena pochi minuti e i titani trovano il gol del pari con un bel colpo di testa di De Santis su perfetto cross del solito Sabba. Subito dopo il pareggio il Prato rischia anche di incassare il colpo del ko, ma il pallonetto tentato da Haruna finisce a lato di pochissimo. All’80’ ci prova ancora Trovade, ma si immola De Queiros con il corpo e devia in angolo. Nel finale l’ultima occasione è per la Victor San Marino con il colpo di testa di Onofri sugli sviluppi di un corner, con palla abbondantemente a lato. Finisce quindi 1-1. Un buon pareggio per il Prato, che rimane in serie positiva, anche se con il rammarico di non esser riuscito a mantenere il vantaggio maturato nel primo tempo. Leonardo Montaleni