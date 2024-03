Avanti Poggibonsi! Spareggio con l’Orvietana. Calderini avverte: "Sfidiamo un rivale ostico"

Il Poggibonsi ha completato ieri mattina allo stadio Lotti la preparazione in vista del match odierno (ore 14,30) in trasferta con l’Orvietana. Una partita dal sapore di uno spareggio nella corsa alla salvezza, per i giallorossi che sono reduci da due sconfitte di fila - diverse in verità nella dinamica e nel tipo di impatto sulla gara, tra i match con San Donato Tavarnelle e Grosseto - e che devono pertanto provare a risalire per non rimanere invischiati nel lotto delle compagini chiamate a evitare i trabocchetti della zona playout. I Leoni posseggono le potenzialità all’interno del collettivo per conquistare, da oggi in avanti, i punti utili per la conferma del posto nei dilettanti nazionali. Sono però vietate disattenzioni e distrazioni, in un team che ha saputo esprimersi alla pari con il Grosseto nel turno 25 della serie D girone E. Un dato confortante, anche per Stefano Calderini (nella foto), sebbene sia adesso necessario al gruppo, incline alla costruzione di azioni interessanti, anche la fondamentale concretezza per trasformare in gol certe opportunità che proprio domenica scorsa non sono mancate.

"L’Orvietana è rivale ostica – afferma il tecnico – e servirà quindi una notevole dose di personalità per affrontare questo tipo di ostacolo". Otto incontri restano da qui all’epilogo della stagione regolare: uno score da osservare a livello di classifica, per un Poggibonsi che vorrà dimostrarsi capace di giostrare al meglio davanti a padroni di casa insidiosi per carattere e desiderio di riscatto, come richiesto loro da Antonio Rizzolo, subentrato a dicembre sulla panchina dei biancorossi con l’intento di allontanare il club dalle proverbiali secche della graduatoria di questo campionato ancora incerto nei quartieri elevati come sul "lato destro" della lista delle contendenti del raggruppamento. Umberto Spedale di Palermo è l’arbitro designato per la direzione della sfida di questo pomeriggio, nello stadio della città della rupe che ha avvolto a più riprese nei decenni gli impegni del Poggibonsi. Assistenti: Paolo Bianchi e Niccolò Agostini, entrambi della sezione di Roma 1.

Una ipotesi, dunque, di formazione iniziale per il Poggibonsi di mister Calderini: Pacini, Cecconi, Di Paola, Mazzolli, Martucci, Borri, Marcucci, Camilli, Motti, Barbera, Bellini.

Paolo Bartalini