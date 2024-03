Avanti Robur! Vincere vale la Serie D. Magrini: "Giochiamocela senza ansia"

Baldaccio Bruni-Siena non è, per la Robur, una partita come le altre, può valere la tanto agognata promozione. Serve una vittoria, ai bianconeri, al limite un pareggio. "Sapere che siamo padroni del nostro destino è una carica in più – dice il tecnico Lamberto Magrini (nella foto) –. Scenderemo in campo per i tre punti, come sempre, come faremo fino alla fine del campionato. Non sarà semplice, ma vogliamo provare a vincerle tutte".

Getta acqua sul fuoco, poi, il mister. "Non deve esserci troppa tensione – sottolinea – l’ansia va lasciata da parte. In settimana ho visto i ragazzi tranquilli e concentrati anche perché in squadra ci sono giocatori di esperienza, i vari Lollo, Banchi, Agostinone, Ricciardo… sanno come gestire momenti come questo. Ripeto, più che ansiosi, dobbiamo essere carichi più che mai". "Mi aspetto una partita aperta – prosegue Magrini –: loro non hanno grossi problemi di classifica, sono una squadra abituata a giocare. Senza dimenticare che siamo imbattuti e che ogni avversario, con più o meno eleganza e stile, prova a batterci: vincere con il Siena sarebbe un motivo di orgoglio per chi ci affronterà da qui alla fine. Poi è normale che l’andamento dell’incontro potrà essere dettato anche dagli episodi. Quando riesci a sbloccare il risultato puoi gestire, quando vai sotto, come ci è successo domenica, devi stare di più nell’area avversaria per inseguire il pareggio".

Da qui le scelte di formazione. "Ho valutato fino all’ultimo se impiegare dal primo minuto Ricciardo – svela l’allenatore bianconero –, poi alla fine ho deciso di mettere Candido con Boccardi e Galligani davanti: Filippo ed Elia mi danno maggiori garanzie nelle ripartenze, Giovanni, come ha dimostrato, è più presente dentro l’area".

"In difesa rientrerà Biancon perché loro hanno attaccanti strutturati – prosegue il mister –, e comunque Enrico ha sempre fatto bene, merita di giocare. Oggi riposa Achy, la prossima sarà Cavallari a partire dalla panchina: è giusto che tutti e tre i ragazzi abbiano spazio".

Sul lungodegente Cristiani e su Masini che non è ancora al top. "Hanno seguito entrambi un programma per tornare a completa disposizione dopo la sosta – chiude l’allenator della Robur Lamberto Magrini –: Bernardo ieri ha lavorato con la squadra, ma aveva ancora un po’ di fastidio: ci ho parlato prima di decidere se portarlo o meno in panchina".