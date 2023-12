Avanti tutta. La capolista Matelica batte il Monticelli

MONTICELLI

1

MATELICA

2

MONTICELLI: Melillo, Calvaresi (9’st Cappelletti), Vallorani, Santoni (37’st Amadio), Rinaldi, Natalini A., Panichi (44’st Giorgi), Pietrucci S., Marini (28’st Pietrucci M.), Raffaello, Bernabei (16’st Fioravanti). All. Settembri.

MATELICA: Ginestra, Gobbi, Merli, Aquila (45’+3’ Scotini), Lapi, Ferretti, Catalani (34’st Stroppa), Gubinelli (28’st Doko), Iori, D’Errico (20’st Girolamini), Paradisi. All. Passarini.

Arbitro: Animento di Macerata.

Reti: 32’ Catalani, 36’ Iori, 19’ st Vallorani.

Note: 15’st espulso Merli del Matelica.

Non si ferma il Matelica, batte anche il Monticelli e continua a volare al primo posto, in compagnia della Vigor Castelfidardo.

Dopo un buon inizio dei locali, sono gli ospiti a passare in vantaggio al primo tentativo. Sul cross di Merli, è Catalani a raccogliere e trafiggere il portiere. Neanche il tempo di esultare, che il Matelica raddoppia con un contropiede, finalizzato da Iori. Nella ripresa il Monticelli spinge e al 15’ si trova in superiorità numerica per l’espulsione di Merli. Il Monticelli ne approfitta subito con Vallorani, che trova un gran gol da fuori. Poco dopo Ginestra è attentissimo sul tiro di Fioravanti ed evita il pareggio al Monticelli, che spinge fino alla fine, quando però deve arrendersi.