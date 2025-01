Azzurri a Trestina su un terreno di gioco complicato da affrontare. Sangio con la coppia Nieri-Gaetani. Bonura: "Attenti al fattore campo»

Sul terreno ostico di Trestina, la Sangiovannese cerca punti pensanti per dare seguito al sofferto successo di una settimana fa in casa con il Follonica Gavorrano. Quello con i bianconeri del grande ex Simone Calori rappresenta una sorta di spareggio per le zone pericolanti di classifica; solo tre punti dividono le due formazioni, gli azzurri di Bonura sono avanti alla compagine tifernate che però proprio come il Marzocco è con il morale altissimo dopo la vittoria ottenuta a Terranuova che ne ha rilanciato le quotazioni dopo tre sconfitte consecutive che l’avevano fatta sprofondare in zona retrocessione diretta.

Proprio l’allenatore azzurro, che peraltro è un ex per aver guidato gli umbri nel 2020-21, mette in guardia i suoi sopratutto per le dimensioni del terreno di gioco: "È sempre difficile giocare al Casini per chi non è abituato ma il successo di domenica contro il Follonica Gavorrano ci ha ridato morale e permesso, in settimana, di poter lavorare al massimo delle nostre energie. Cosa temo più dei nostri avversari? Sono rocciosi dietro e davanti non saranno più giovanissimi ma soprattutto Ferri Marini e Mencagli sono due ottimi elementi".

In tema di indisponibili si registra assenza di Romanelli per un problema fisico. Sarà dato molto probabilmente spazio alla formazione di domenica scorsa in attacco confermata la coppia Gaetani-Nieri.

COSÌ IN CAMPO (ore 14.30)

TRESTINA (4-2-3-1): Fratti; Giuliani, Borgo, De Meio, Bucci; Lisi, Serra; Ferri Marini, De Souza, Nouri; Mencagli. All. Calori

SANGIOVANNESE (3-5-2): Barberini; Della Spoletina, Chelli, Santeramo; Pertica, Cenci, Nannini, Foresta, Gianassi; Nieri, Gaetani. All. Bonura

Arbitro: Giallorenzo di Sulmona (Monaco-Terrenzi)

Massimo Bagiardi