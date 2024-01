Azzurri raggiunti su rigore dal Real Forte Querceta, per i ragazzi di Rigucci un altro risultato utile in attesa del derby. Nannini illude la Sangio, Podestà la riprende

REAL FORTE QUERCETA

1

SANGIOVANNESE

1

REAL FORTE QUERCETA (4-3-3): Gatti; Meucci, Masi, Tognarelli, Michelucci (31’ Advillari); Pecchia (58’ Pegollo), Gemmi, Giuliani; Bucchioni, Flores, Podestà (69’ Maccabruni).

All. Buglio.

SANGIOVANNESE (3-5-2): Timperanza; Farini, Antezza, Masetti; Pertica (80’ Benucci), Nannini (63’ Disegni), Baldesi, Romanelli, Gianassi; Bartolozzi (76’ Caprio), Rotondo (54’ Canessa).

All. Rigucci.

Arbitro: Zangara di Catanzaro.

Reti: 17’ Nannini, 37’ Podestà rig.

FORTE DEI MARMI - Pari e patta a Forte dei Marmi tra i locali e la Sangiovannese. Un pareggio che serve poco ad entrambe, che rimangono sempre invischiate nelle zone pericolose di classifica. È una splendida giornata in Versilia, temperatura primaverile in barba alle medie stagionali. Sia i padroni di casa che gli azzurri di Rigucci confermano i medesimi assetti delle partite precedenti, nella Sangiovannese le novità sono rappresentate dal ritorno di Farini in difesa, che permette a Baldesi di avanzare al centrocampo, e l’impiego dal primo minuto in attacco di Rotondo che vince il ballottaggio con Canessa. Partono meglio i locali, soprattutto nei primi dieci minuti dell’incontro, ma al 17’ è la Sangiovannese a passare in vantaggio. Nannini, da posizione defilata, mette un pallone da calcio fermo in area che, forse, trova la deviazione decisiva di Tognarelli per l’1-0 valdarnese. La compagine di Rigucci sembra mantenere bene il gioco, non subisce particolari pericoli ma al 37’ arriva il gol del pareggio su calcio di rigore. Lo procura Masetti che frana addosso a Flores. Dal dischetto Podestà calcia centralmente, trovango il gol e rimettendo le sorti in parità. Poco dopo, per un episodio simile, non viene sanzionato un fallo, che appare netto, su Rotondo. Vibranti le proteste degli ospiti, ma l’arbitro lascia correre e si va negli spogliatoi sul punteggio di 1-1. Nella ripresa, dopo due minuti, Bartolozzi si mangia un gol gigantesco. Pescato in area da Pertica, solo davanti al portiere, alza di troppo il piatto destro svanendo così una grande opportunità. È una ripresa tutta di marca azzurra, il pressing dei ragazzi di Rigucci continua in maniera incessante ma, se si esclude un tiro di Gianassi giunto negli istanti finali, la formazione valdarnese non produce niente di concreto e si porta a casa questo pareggio che, se non altro, serve a muovere la classifica a una settimana dal gran derby con il Montevarchi.

Massimo Bagiardi