Azzurri sottovalutati. La Carrarese non gode dei favori del pronostico: "Faremo ricredere tutti»

E’ lo stesso Marco Imperiale a rassicurare il popolo azzurro circa le sue condizioni ed a suonare la carica in vista dei playoff. "Mi è capitato un lievissimo contrattempo – ha spiegato il capitano – ma non desta alcuna preoccupazione in ottica delle gare da disputare. In questo momento è essenziale non subire infortuni e noi in generale a livello fisico siamo in condizione. Stiamo affrontando varie sedute anche con doppi allenamenti ed alcune partite di allenamento. E’ importante mantenere la mentalità che ci ha contraddistinto per tutto il campionato. Anche se non conosciamo ancora il nostro prossimo avversario siamo determinati e concentrati e in testa abbiamo ben chiaro l’obiettivo da raggiungere".

La Carrarese nonostante si presenti ai playoff come miglior terza dei tre gironi non è accreditata dai favori del pronostico da molti addetti ai lavori. "Non si sprecano menzioni per la Carrarese – è il commento di Imperiale – ma il nostro campionato per qualità nelle prestazioni e continuità di risultati meriterebbe altre considerazioni da parte di tutti. Onestamente le partite si giocano nel rettangolo verde e non fuori dal campo e per questo non mi tocca il fatto che si parli poco di noi. Abbiamo la possibilità di far ricredere un po’ tutti perché non abbiamo da temere nessuno in particolare e sono sicuro che al momento giusto verrà fuori il nostro valore".

Un valore che si esplicita in risorse sia individuali che di collettivo.

"La nostra rosa è completa e di qualità – tiene a sottolineare il difensore siciliano –. Nel corso della stagione abbiamo dimostrato che non ci sono solo gli undici che scendono in campo a determinare la partita ma anche i cinque che subentrano. Più in generale abbiamo 24 giocatori interscambiabili: possono essere cambiati senza che sostanzialmente cali il livello della squadra. In più c’è una grande amalgama nel gruppo ed una buona dose di esperienza e personalità che sono elementi utili per far girare a nostro favore gli episodi che decidono le gare, ancora di più in competizioni come i playoff".

Ieri la Carrarese ha sostenuto una doppia seduta di allenamento allo stadio dei Marmi con sessione mattutina incentrata prima sulla forza e poi sul campo con navette e tattiche offensive e difensive. Nel pomeriggio alla fase di attivazione sono seguite esercitazioni sul possesso palla e partite a pressione. Oggi la squadra riposa e domani si sottoporrà di nuovo ad un doppio allenamento.

Gianluca Bondielli