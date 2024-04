Babbi e il Forlì si sono sbloccati: "Visto? La reazione c’è stata"

Nelle giornate di vena puoi vederlo andare alla guerra da solo contro le difese avversarie, risultando persino fuori scala per la serie D. Lunghe leve da fenicottero e una qual certa somiglianza con Andrea Silenzi (per tutti ‘Pennellone’), Lorenzo Babbi, 23enne centravanti del Forlì, è l’uomo copertina della domenica biancorossa. Sua la rete (ottava stagionale) che ha chiuso a tripla mandata il match con il Victor San Marino, interrotto la striscia negativa e rilanciato le ambizioni playoff della squadra di mister Antonioli.

"È arrivata una vittoria importantissima perché venivamo da un momento molto complicato, sfociato in tre sconfitte consecutive. C’era bisogno di una reazione e la squadra ha risposto. Sono tre punti preziosissimi per noi e per il nostro campionato, un’iniezione di energia fondamentale in vista delle ultime tre gare della stagione regolare", scandisce Babbi. Che aggiunge: "Tutti hanno dato il massimo, compreso chi è subentrato dalla panchina: Mosole ne è l’esempio lampante. Abbiamo corso, segnato tre gol e mantenuto la porta inviolata. Insomma, tutto quello che dovevamo fare lo abbiamo fatto".

Babbi ricostruisce poi il suo ritorno al gol, dopo un digiuno che durava dal 3 marzo, quando firmò la rete che consentì al Forlì di espugnare (1-2) il ‘Melani’ di Pistoia: "Gaiola mi ha consigliato di attaccare il primo palo, mentre Merlonghi ha scodellato un assist sul quale bastava anticipare il difensore e toccare la palla per segnare". E passa in rassegna le reti finora realizzate con la maglia del Forlì: "Per un attaccante è sempre importante concretizzare, a prescindere dal fatto che si tratti di un gol decisivo o meno. Detto ciò, ricordo con particolare piacere il gol segnato al Carpi, quello alla Pistoiese e quest’ultimo al Victor San Marino".

A chi lo pùngola, sostenendo che per i notevolissimi mezzi fisici e tecnici di cui dispone potrebbe fare molto di più, lo spilungone attaccante ravennate osserva: "È vero, anch’io sono critico con me stesso. Cercherò di essere più concreto, lavorando per affinare le mie qualità". Ripercorrendo la sua stagione nel complesso, Babbi non nasconde "qualche rimpianto, come tutti peraltro", però "l’importante è profondere sempre il massimo dell’impegno ed avere l’atteggiamento giusto. Da questo punto di vista penso di non dovermi rimproverare nulla. Poi è chiaro che può capitare a chiunque di sbagliare un gol piuttosto che una lettura difensiva…".