Baby calciatori in campo. Attese oltre seimila persone

Si stanno concludendo, o si sono appena conclusi, i campionati giovanili e sta fervendo sempre più l’attività dei tornei primaverili ed estivi. Come sempre Adriasport è grande protagonista e nelle prossime settimane si disputeranno diverse manifestazioni, tutte estremamente interessanti. A Cervia, Cesenatico e Gatteo Mare, dal 31 maggio al 2 giugno si terrà la 13ª edizione del Torneo Romagna Cup. Sempre a Cervia e Cesenatico dal 7 al 9 giugno in programma la 10ª edizione dell’Adriasport Summer Cup-Memorial Matteo Paolini. Sempre in giugno, ma dal 14 al 16 giugno sarà la volta della 17ª edizione del Torneo Italy Cup in quel di Cesenatico. Mentre la prima settimana di settembre Cervia e Cesenatico ospiteranno il Trofeo Elite.

Oggi, poi, Adriasport riparte con l’Udinese Accademy League, per la quale sono previste oltre 6.000 presenze sul territorio tra Cervia e Cesenatico. Un appuntamento molto importante per il territorio, come ha sottolineato l’Assessore allo Sport, Eventi e Pari opportunità del comune di Cervia, Michela Brunelli: "Adriasport con questi eventi contribuisca a far conoscere la faccia più bella della Romagna".

La filosofia che guida Adriasport ormai da anni è ben chiara: "Lavorare con giovani atleti provenienti da tutta Italia rappresenta non solo un impegno ma anche un privilegio. Portarli sul nostro territorio significa sostenere le società sportive e le famiglie nell’impegno di coltivare i valori di inclusività e fair play, fondamentali nella filosofia di Adriasport. Inoltre, l’opportunità di accogliere migliaia di famiglie italiane ci permette di mostrare le meraviglie della Romagna, una terra ricca di cultura, buon cibo, sport e un’incomparabile ospitalità. Attraverso questi eventi, Adriasport conferma che la Romagna è il luogo ideale non solo per competizioni sportive di alto livello, ma anche come destinazione perfetta per esperienze di vita arricchenti e memorabili".

u.b.