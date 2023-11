Da Firenze a Prato, anche i baby calciatori toscani in campo contro la violenza sulle donne

Firenze, 26 novembre 2023 – La lotta alla violenza contro le donne riguarda tutti, dai più piccoli ai più grandi. E l’educazione è il primo strumento per combattere ogni forma di violenza di genere. Per questo motivo, in occasione della Giornata del 25 novembre, anche i baby calciatori di tante associazioni sportive toscane sono scesi in campo per dire basta ai femminicidi e basta alla violenza contro le donne.

"No alla violenza, in campo e fuori campo”. Con queste parole l’ASD Jolo Calcio di Prato ha deciso di far giocare sia sabato 25 che domenica 26 novembre tutti i giovanissimi, dalle classi 2008 fino al 2016, con un segno rosso dipinto sul volto: “Sensibilizziamo i nostri ragazzi – scrive l’associazione sportiva – che sono il futuro. Un futuro in cui nessuna donna deve avere paura”.

Stessa decisione è stata presa anche dalla Sales Calcio di Firenze, i cui ragazzi hanno voluto diffondere un chiaro messaggio contro ogni forma di violenza: “Abbiamo lasciato un invito e un segno rosso sugli spalti – scrive l’associazione – per ribadire il nostro pieno sostegno al contrasto verso ogni forma di violenza sulle donne”. “Il calcio – scrive ancora la Sales – deve essere un veicolo importante nella diffusione e sensibilizzazione verso questi temi che fanno parte della vita umana e che noi, anche come educatori dei figli che ogni giorno crescono sui nostri campi da calcio, ci sentiamo in dovere di sostenere e diffondere con tutto noi stessi”.