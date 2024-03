Baby Inter, che spettacolo

La notte della “Bracco Annovazzi“ Cup è tutta nerazzurra: i baby dell’under 14 e le ragazze dell’under 15 dettano legge sul prato dell’Enotria, trionfano nelle rispettivi finali e alzano al cielo i trofei vinti nel prestigioso appuntamento di calcio giovanile a livello nazionale.

Bellissimo, emozionante, incerto sino al termine l’ultimo atto del torneo maschile, giunto all’edizione numero 43 e che ha visto scendere in campo le due più forti e talentuose squadre del Belpaese. Tre lampi in rapida successione in un secondo tempo scoppiettante illuminano il derby d’Italia regalando all’Inter il trofeo numero 21 contro una Juventus (vincitrice nel 2023) mai doma e che, dopo un primo tempo combattuto ed equilibrato, si era illusa grazie al gol capolavoro su punizione di Gabriele Tufaro (piede sinistro educatissimo, non a caso è stato premiato come miglior giocatore della manifestazione) in avvio di ripresa.

La rete subìta scuoteva l’Inter che reagiva immediatamente ribaltando il match in otto giri di lancette: prima pareggiava con Clarence Poltronieri e poi quando già si ipotizzavano i calci di rigori, passava avanti con lo splendido acuto di Daniel Ferri, il giovanissimo eroe della serata appena entrato dalla panchina. Partita finita? Macché. Brividi sino all’ultimo istante, con la traversa colpita ancora dall’ottimo Tufaro, sempre su punizione. Era quella l’ultima emozione di una partita indimenticabile, con il capitano Noah Forlani pazzo di gioia abbracciato ai suoi compagni e a mister Sala nella premiazione. Usciva però a testa altissima dal campo la Juventus, fra gli applausi dei tantissimi tifosi. Già, perché da sempre l’Annovazzi è anche questo: festa per i giocatori, ritrovo per le famiglie, appuntamento fisso per i talent scout. Tutto esaurito sulle tribune del centro sportivo di via Cazzaniga come lo è stato nella maggioranza delle partite del torneo che dai primi di febbraio ha visto impegnate formazioni di società professionistiche con tante realtà dilettantistiche lombarde. Anche per questo la vittoria della giovane Inter pesa di più.

L’indimenticabile notte dei nerazzurri è stata completata dal successo delle ragazze dell’Inter Women che si sono aggiudicate la nona edizione del torneo under 15 femminile superando in finale 3-0 il Milan in un derby sentito e divertente. Punteggio forse severo perché nella prima frazione le rossonere hanno avuto un poker di occasioni. Più ciniche le avversarie, che sbloccava il match con una deviazione vincente su azione d’angolo di Elisa Ciurleo. Nella ripresa Milan all’assalto della porta avversaria, ma era l’Inter con un gran tiro di Di summa raddoppiava prima del tris di Bersani. Il verdetto è quello dello scorso anno: derby stregato per le rossonere, vince ancora l’Inter (la quarta volta in nove edizioni) fra la gioia di papà e mamme presenti sugli spalti.