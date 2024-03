Bagarre per la top-ten. Il Rimini deve difendersi

Sei gare in un mese per pronunciare, alla fine, la parola playoff. La corsa del Rimini inizierà giovedì prossimo sul campo della Fermana e si concluderà il 28 aprile sul campo del Gubbio. Diciotto punti a disposizione e, presumibilmente, ne basteranno la metà per essere sicuri di piazzarsi tra le prime dieci. E continuare la corsa nella post season. L’obiettivo è chiaro e il Rimini, con la salvezza già praticamente quasi al sicuro, inizia a guardare negli occhi le avversarie da battere. Va bene, facendo un passo alla volta. Ma il cammino è delineato e non ci sarà troppo tempo per tirare il fiato. I primi due ostacoli da saltare stanno laggiù, in fondo alla classifica. Con ordine invertito rispetto a quanto indicato inizialmente dal calendario. Prima la Fermana ultima della classe, poi mercoledì 3 aprile l’Olbia penultimo con il match contro i sardi che si sarebbe dovuto giocare domani al ’Neri’ ed è invece stato rinviato. Insomma, sulla carta i punti contro le due squadre più in difficoltà del girone (ed evidentemente non da oggi) fanno gola alla squadra di Troise. Che, però, contro quelle squadre pronte a vendere cara la pelle in questa stagione hanno sempre sofferto più del dovuto. Quindi, l’attenzione in casa biancorossa è massima. Il cammino del Rimini proseguirà, poi, domenica 7 aprile con il derby casalingo contro la Vis Pesaro. Novanta minuti con punti in palio pesanti e decisamente sentiti. Perché quel derby non derby, da sempre, è di quelli che i tifosi romagnoli non ci stanno mai a perdere.

I biancorossi torneranno a guardare a chi le precede in classifica il turno successivo, domenica 14 aprile, quando andranno a fare visita alla Carrarese attualmente terza della classe e che ha tutta l’intenzione di tenere alla larga l’inseguitrice Perugia. Match complicato quello in Toscana dal quale si può pensare anche di tornare senza troppa soddisfazione. Ma mai dire mai e questo il Rimini lo ha ampiamente insegnato a tutti in questa stagione. Sia nel bene che nel male. Alla penultima di campionato, domenica 21 aprile, capitan Colombi e compagni torneranno a casa per affrontare la Virtus Entella, vero e proprio faccia a faccia sulla strada che porta ai playoff. Quella con i liguri potrebbe trasformarsi in un match decisivo, prima dell’ultimo round, la domenica successiva sul campo del Gubbio. Non resta che continuare a crederci.