Barcaccia: ritorno immediato in Prima

Immediata risalita per la Barcaccia. La truppa di Veneselli esulta (5-3) a Casina e trionfa con 90’ d’anticipo nel girone reggiano di Seconda anche grazie al pari dell’Atletico Bibbiano Canossa. Come in un film, match-winner e trascinatore il fantasista ed ex di turno Stefano Falbo, autore di una tripletta inaugurato da un euro-gol al volo di controbalzo al sette da fuori area. Bis di Cominci di tap-in, poi lo stesso Falbo sfrutta un retropassaggio errato e insacca scartando Mariani; nella ripresa double del biancorosso Marchesini in mischia e con conclusione angolata, quindi Gualtieri insacca di piatto un servizio dalla destra prima che Palermo accorci sul 3-4 e del contropiede di Falbo che torna così re dei cannonieri.

Pari in rimonta per l’Abc grazie a Gherardini nella sfida interno contro lo Sporting Cavriago (a segno Redeghieri) che dovrà giocarsi la salvezza ai play-out. Un missile di destro di Ferrante salva in casa lo United Albinea che rimonta la Saxum United passata col tocco da corner di Cavecchi. Cade in casa (1-3) il Santos 1948, così quasi escluso dai play-off, contro il Montecavolo che festeggia così la permanenza in categoria. Una rete in mischia di Demeca firma l’hurrà casalingo della Virtus Mandrio, sempre salda in terza piazza nel raggruppamento modenese. Perde il primato la Campeginese sorpassata in vetta dal Busseto: fatale il pari interno con la Virtus San Lorenzo che annulla subito l’inserimento di Capra su sponda di Iotti. Un double di Iavazzo firma blitz e ipoteca sulla salvezza per l’Fc 70 contro il Gattatico; per i locali accorcia di testa Opoku.

In Prima categoria pronto riscatto del Casalgrande che si aggiudica il big-match del "Gottardi" contro lo Smile, ritornando in seconda piazza: l’ispirato Luca Barbiersi si guadagna il penalty realizzato da capitan Lionetti. Rossoblù vicini al bis anche con l’incrocio centrato da Fennino. Mesto, immediato ritorno in Seconda categoria per il Carpineti sconfitto (1-2) al Maracanà dal Pavullo. Bagarre a tutte le latitudini nel girone C grazie all’impresa degli Original Celtic Bhoys corsari sul neutro di Soliera contro la regina Ganaceto. Non ne approfitta la Virtus Libertas che si salva in casa sul 2-2 contro il Viadana grazie al penalty di Vezzani che risponde alla doppietta del reggiano Bozzolini, in buca dopo l’1-0 firmato Doria. Pesante hurrà del Guastalla che piega il Reggiolo grazie ad un’autorete in mischia propiziata da una punizione defilata di Mezzana; nel finale decisivo il guardiano Martignoni che neutralizza un rigore a Equabile. Poker in rimonta (4-1) per il Masone che blinda i play-off nello scontro diretto con la Povigliese. Una magia di Iossa con stop di destro e shoot di sinistro imparabile fa esultare la Rubierese sul Daino Santa Croce. Hurrà dal sapore di salvezza per la FalkGalileo in rimonta (2-1) sulla Solierese. Tris scacciacrisi (3-1) anche per il Quattro Castella nel primo hurrà del Fava-bis: a segno Kessabi, Panaro e Grendene. Pettenati fa esultare il Celtic Cavriago che tiene accesa la speranza salvezza matando il Palanzano. In Terza uno svagato Puianello scivola a Ligonchio contro gli Amici di Davide, ma conserva l’argento grazie al ko casalingo del Vetto punturato dal Gatta (in buca De Giuseppe al 38’). Nell’ultimo turno del girone parmense Plaza Montecchio vittoriosa sull’Audace.