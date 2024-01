Bardeggia lancia il K-Sport. Il Montefano resta a secco

K-SPORT

1

MONTEFANO

0

K-SPORT GALLO: Elezaj, Notariale, Baruffi, Dominici G., Nobili, Del Pivo, Peroni (19’ st Peluso), Dominici E., Bardeggia (43’ st Vegliò), Magnanelli, Torelli. All. Lilli.

MONTEFANO: David, Calamita (31’ st Morazzini), De Luca G. (40’ st Bonacci), Alla, Monaco, Postacchini, Guzzini (14’ st Pjetri), Sindic, Papa (34’ st Dell’Aquila), Paolmucci, Latini (28’ st Stampella). All. Mariani.

Arbitro: Milone di Barcellona Pozzo di Gotto.

Rete: 1’ pt Bardeggia.

Note: spett. 400 circa; amm. Bardeggia, Palmucci, Dominici E.; angoli: 3-5; rec.: 1’+5.

Vince il Montecchio Gallo e lo fa con una prova convincente contro un Montefano arcigno e mai domo. Primo tempo di assoluta marca locale con il vantaggio fulmineo che arriva dopo neanche un minuto di gioco. Da corner ospite Elezaj respinge di pugno, con Magnanelli che lancia in contropiede Peroni che è bravo a scappare alla difesa e servire Bardeggia a centro area, che dribbla il portiere e insacca. Al quarto d’ora Torelli sfugge dalla marcatura e serve Bardeggia sul lato sinistro che è bravo a saltare a Calamita e calciare in porta, ma David respinge in corner. Passa qualche minuto e ancora Bardeggia pericoloso quando da fuori calcia ma coglie solo l’esterno della rete. Alla mezz’ora da corner locali ancora vicini al raddoppio con Torelli che di tacco manda alto. Il Montecchio va vicino al secondo goal con Baruffi che compie una discesa sulla fascia sinistra e batte a rete ma David blocca.

La ripresa ha un altro piglio, gli ospiti reagiscono e tengono il pallino del gioco con i padroni di casa che ripartono ma senza riuscire a far male alla difesa. In avvio Alla fa tremare i locali ma il suo tiro lambisce il palo. Dopo qualche minuto, girata di Latini parata da Elezaj. Al 15’ Giovanni Dominici da fuori area calcia centralmente addosso al portiere. Qualche istante più tardi il Montefano cerca il pari con Palmucci che servito da Calamita di testa impegna Elezaj. Alla mezz’ora il difensore Monaco ci prova da fuori ma senza inquadrare la porta. Qualche istante più tardi arriva l’occasione probabilmente più importante per la squadra di Mariani con Papa che servito al limite dell’area è bravo ad anticipare Del Pivo e far partire un pericoloso rasoterra che in diagonale sfila di poco a lato.