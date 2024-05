Baseball. Estra Siena piega Monteriggioni. Un derby mai stato in discussione

Un derby è sempre un derby: lo è stato anche quello tra Siena e Monteriggioni, al di là del risultato finale (21-10 per l’Estra), già chiaro fin dalla prima ripresa e mai in discussione. La sfida è servita a dimostrare due cose: il forte desiderio di riscatto da parte dei bianconeri e la crescita dei giovani valdelsani. E’ stato un incontro svolto in grande amicizia, come dimostrano l’abbraccio iniziale tra il lanciatore partente del Monteriggioni, Miguel Sacchi, e il presidente bianconero Francesco Giusti, che ha effettuato lo scambio dei lineup per il Siena con l’ex tecnico bianconero e oggi al Monteriggioni, Jesus Barroso, e l’ospitalità, al termine della gara, offerta dal club di Castellina Scalo. Presente, tra il pubblico, nel giorno della festa della mamma, anche l’indiscussa ‘mamma’ del baseball senese, Margherita Fontani. I bianconeri - senza il miglior battitore della stagione, Rodriguez Garcia, e con Hernandez, inizialmente in panchina – partono subito forte, con sette punti segnati nella prima ripresa, mentre fin dalle prime battute le dimensioni del campo Antonio Scialoja mostrano i propri limiti, con le battute che finiscono sulla recinzione in ferro tutte trasformate in doppi. I bianconeri sono concreti in battuta e aggressivi sulla corsa sulle basi: al primo inning l’Estra ruba ben otto basi, con Bonilla (2), Castillejos (2), Pichardo (1), Dube (1) e Mancini (1). Il Siena ne segna subito 7, mentre, nel proprio attacco, Monteriggioni ne fa due, con Baccilli e Santoriello. Il parziale del 2’ è 7-5. Nella terza ripresa, Siena allunga ancora: 10-5. Al 4’ l’Estra segna un altro punto. Al quinto attacco i bianconeri toccano durissimo Sacchi e mettono in difficoltà la difesa ospite: 20-10. All’inizio della sesta ripresa, l’Estra segna il punto numero 21. I bianconeri, con questo successo, complice la sconfitta della Franchigia Firenze con il Padule riconquistano il primo posto, in coabitazione con Padule Sestese e i fiorentini.