Baseball serie A, sfida in Emilia. I Goti sul diamante dell’Athletics. In campo alle 10.30 e alle 15 I Goti affrontano una doppia sfida impegnativa contro gli Athletics a Bologna, cercando di raggiungere il Baseball Godo in testa alla classifica. Il duello sul monte di lancio tra Martinez Raider e Abel Campos promette spettacolo, mentre i battitori bolognesi come Sarita Martinez Erikson e Mirko Monda sono pronti a mettere alla prova la difesa avversaria. Una partita da non perdere per i Goti in cerca di conferme.