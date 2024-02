Basket: "B" maschile. Bcl, via allo sprint finale

Come una finale. Il calendario si è divertito davvero a prevedere per l’ultima giornata di regular season un vero e proprio spareggio. Bcl, battendo San Miniato (entrambe a quota 26 punti), staccherebbe il biglietto per la qualificazione ai "play in gold", insieme a Virtus Siena, Cecina ed Empoli.

L’ultima giornata, come da noi anticipato nell’edizione di ieri, ha giocato nettamente a favore del club del presidente Matteo Benigni. I biancorossi, sia pure con fatica, si sono imposti a Serravalle, mentre hanno perso sia Quarrata, a Siena con la Virtus capolista, sia San Miniato, in casa, con Cecina.

La classifica recita così: Siena 32, Cecina 30, Empoli 28, Lucca e San Miniato 26, Quarrata 24. I mobilieri pistoiesi sono out. Vincendo l’ultima partita salirebbero a 26, ma una, tra Bcl ed Etrusca San Miniato, andrà a 28. Quindi decide il confronto diretto al "Palatagliate". La truppa di coach Olivieri ha già vinto all’andata. Sarà fondamentale l’apporto del pubblico. Per Bcl sarebbe una bella soddisfazione qualificarsi alla seconda fase, dove i biancorossi ritroverebbero, portandosi dietro i risultati della prima fase, Virtus Siena (1-1 nelle sfide dirette), Cecina (1-1) ed Empoli (0-2). Poi arriveranno le prime quattro della Division "A": Saronno, Gallarate, Pavia e Casale Monferrato (queste ultime due con trascorsi in serie "A"). Le prime sei accederanno ai play-off per la "B" nazionale.

Massimo Stefanini