BASKET - "C» FEMMINILE. Play-off: Bieffe battuto dal Prato al debutto

Bieffe Porcari perde gara uno contro Prato (44-54) la prima dei play-off. La partita si decide nei primi minuti della ripresa. Prato rientra dopo l’intervallo lungo più decisa e aggressiva; nelle prime azioni di gioco Porcari perde palloni importanti che le avversarie trasformano in canestri pesanti che le portano avanti di nove. E’ qui la svolta di una gara che era stata, invece, equilibrata nei primi 20’, con le gialloblu avanti di uno. Subìto quel parziale, Porcari ha reagito e, a metà dell’ultimo quarto, è ritornato a -4 e con due occasioni per limare ancora il gap. A quel punto le ospiti sono state brave a gestire il momento e ad approfittare delle difficoltà offensive delle gialloblu per allungare nuovamente e chiudere a +10. Passivo sicuramente ingeneroso per la volontà e l’impegno dimostrato dalle ragazze di casa. Prossimo appuntamento, sabato, alle 19.30, a Viareggio.

M. S.