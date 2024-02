Basket Divisione regionale 1. Trasferta Legends. Sfida a Calcinaia per fare punti d’oro

Trasferta impegnativa per i Legends che questo pomeriggio (ore 18.15) fanno visita al Calcinaia per la settima giornata di ritorno del campionato di divisione regionale 1. Gara delicata per i gialloviola che dopo le due sconfitte consecutive (Audax e Grosseto) hanno bisogno di punti per non essere risucchiati in zona retrocessione, al momento a solo 2 punti (anche se poi sullo spartiacque dei 16 punti ci sono tre squadre). Calcinaia è temibile, quinta con 22 punti in classifica (in condominio con Rosignano, Grosseto, Valdicornia) ma a soli 2 punti dalla vetta che al momento è a quota 24. "Con l’Audax abbiano buttato via la partita in maniera stupida, non l’abbiamo chiusa quando noi facevano canestro e loro erano in difficoltà. Abbiamo buttato via qualche pallone e poi siamo spariti – dice coach Antonio Fiorani (nella foto) parlando del derby e della debacle con Grosseto – in Maremma siamo arrivati male, con ancora addosso le pesanti scorie del derby, fisiche e mentali, non abbiamo opposto resistenza e loro hanno vinto". La partita di oggi è temuta: "Calcinaia è una buona squadra, valida ma altalenante, gioca in 10 e la chiave della partita sarà il ritmo, dovremo non farli correre molto", conclude Fiorani che oggi potrà disporre dell’ala Andrea Borghni, all’esordio in gialloviola.

ma.mu.