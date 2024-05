Basket DR1 Play-off. Monteroni vince il primo duello contro Certaldo

Il primo atto della finale play-off del girone C di Divisione Regionale 1 se lo aggiudica Monteroni. Gara 1 si conclude 82-70 in favore della Simus di coach Collini che batte la Virtus Certaldo con pieno merito dopo una partita condotta per quasi 40’. Davanti ad un numeroso pubblico parte fortissimo la squadra di casa trascinata dai canestri degli esterni e dalla solidità di Bovo e Silveira nel pitturato. Al primo intervallo il punteggio recita 25-12 Monteroni. In avvio di secondo periodo gli ospiti provano a rifarsi sotto riuscendo a dimezzare lo svantaggio che alla pausa lunga diventa di 5 lunghezze in favore della Simus. Nel terzo periodo è ancora Certaldo a riavvicinarsi. La compagine di coach Crocetti riapre definitivamente la partita portandosi a -2 (59-57) a 10’ dal termine del match. In avvio di quarto periodo gli ospiti mettono per la prima volta la testa avanti, ma la Simus non molla e si affida all’esperienza di Lenardon per riprendere in mano vantaggio e inerzia. I canestri dell’ex Virtus e la tripla della staffa di un ottimo Caniglia mettono fine all’incontro. Monteroni conquista così il primo punto della serie che si annuncia comunque veramente molto equilibrata, portandosi in vantaggio 1-0.

Il tabellino della Simus Monteroni: Caniglia 14, Speri, Tilli 8, Picchi 1, Starnini, Mori, Benincasa 3, Lenardon 13, Silveira 16, Piattelli 4, Manetti 10, Bovo 13. Allenatore Collini.

Nelle altre due finali dei gironi A e B si affrontano Rosignano-Gea Grosseto e Cus Firenze-Pescia. Le vincenti delle 3 finali si troveranno successivamente agli spareggi promozione, con in palio un solo posto nella prossima serie C 2024/25. Giovedì va in scena gara 2, sempre nella palestra di Monteroni con palla 2 prevista alle 21, prima che la serie si sposti a Certaldo sabato 18 alle 21,15 per gara 3.