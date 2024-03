Basket. Etrusca, turno cruciale per sperare nei playoff

Turno cruciale per la Patrie Etrusca Basket San Minato oggi impegnata a Gazzada Schianno (Varese) per disputare l’ultimo turno di andata della fase Gold-In. I locali, 2 punti accumulati nella regoular season, hanno incassato 3 ko consecutivi in questa fase mentre il team di Gabriele Martelloni ha messo a segno due successi arrivando a quota 6 punti. Il sogno continua e l’obiettivo è raggiungere il sesto posto finale adesso occupato dal Siena con 8 punti e oggi impegnato contro la capolista Saronno. "Sarà una partita per noi fondamentale se vogliamo ancora credere alla possibilità di fare i playoff – dice Martelloni - Gazzada è una squadra che ha in Genovese e Bloise i suoi punti di riferimento offensivi e con Vai ha una dimensione perimetrale di alto livello per la categoria. É una squadra che ha mostrato 2 facce al momento nel play in Gold, in casa in un modo e fuori in un altro. Noi andiamo con la convinzione che siamo in un buon momento, ma con la consapevolezza che in casa loro sarà difficile. Come con Pavia e forse a maggior ragione i 2 punti passeranno dalla nostra capacità di giocare insieme in difesa".