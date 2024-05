Basket femminile - Under 13. Altopascio vince la "Conference»

Gli incoraggiamenti di Giorgio Chiellini hanno portato bene alle ragazzine dell’Under 13 del Nuovo Basket Altopascio che sono diventate campionesse di "Conference" (il campionato è strutturato come la NBA vera, quella d’ Oltreoceano), superando la Sestese sul campo neutro di Fucecchio (45-44) in una gara che, come indica il punteggio finale, è stata superequilibrata.

Le ragazze allenate da Martina Mandroni, consigliere comunale ad Altopascio, in vantaggio nel finale, hanno sbagliato appositamente i liberi a due secondi dalla sirena finale per non dare il tempo necessario alle avversarie di imbastire un tiro. Notevole la soddisfazione di tutto il club, compreso il presidente Sergio Guidi che si sta rifacendo della delusione patita con la prima squadra. Adesso finalissima di "Division", proseguendo il raffronto con la NBA a stelle e strisce e, successivamente, in caso di ulteriore successo, le altopascesi si confronteranno con le altre vincitrici. Delusione, invece, per i ragazzi Under 13, superati nettamente da Reggello a Montemurlo. Bravi comunque.

Mas. Stef.