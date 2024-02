Basket Nella Divisione regionale 2 ligure. Ottava sconfitta di fila per la Polisportiva Canaletto straripante

Polisportiva Pontremolese

35

Canaletto La Spezia

60

PONTREMOLESE: Longinotti, Fenucci 6, Reggiani Matteo, Romiti 2, Ulivi 5, Reggiani Marco 2, Montano 2, Mazzetti 8, Sordi 8, Filippi 2, Carlotti Gabriele. All.: Novelli.

CANALETTO: Benevelli 8, Rivelli 2, Cecchinelli 9, Valenti 2, Ceragioli 9, Zoppi 13, De Ferrari Filippo 6, Vernazza 8, Cornacchia 3, Stratta. All.: De Ferrari Filippo.

Arbitri: Moscatelli di Pontremoli e Razzetti di Cogorno.

Parziali: 10-21, 8-9, 10-18, 7-12.

PONTREMOLI – Ancora una sconfitta, l’ottava consecutiva, per i ragazzi gialloblù diretti da coach Novelli che continuano nella spirale negativa, costretti ad inchinarsi col punteggio di 35-60, tra le mura amiche del “PalaBorzacca“, alla capoclasse del campionato ligure di Divisione regionale 2 Canaletto degli ex Zoppi, Ceragioli e De Ferrari. La Pontremolese paga un approccio alla gara troppo soft con molte palle perse e la solita sterilità offensiva. Con gli spezzini subito in avanti, grazie a una forte partenza in difesa e ad un’ottima prestazione a rimbalzo, la compagine ligure si conferma squadra molto forte, precisa ed organizzata. Il Canaletto dopo pochi minuti si era portato in doppia cifra, vantaggio, mantenuto fino al termine dei primi 20’ di gioco.

Al rientro dall’intervallo lungo, gli ospiti scappa via definitivamente, i lunigianesi non riescono a trovare la via del canestro per svariate azioni e al 30’ il punteggio è di 28-48 per il quintetto ligure. Gli ultimi 10’ minuti servono solo alla squadra ospite per allungare le rotazioni e per gestire e incrementare il vantaggio fino al 35-60 finale.

Prossimo appuntamento in trasferta, sabato 17 febbraio, contro la squadra della “Conca d’Oro“ del Centro Basket Sestri Levante.