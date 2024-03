Basket Play in gold. La Stosa Virtus sfida Casale Monferrato al PalaCorsoni. Braccagni: "Vogliamo continuare la striscia positiva»

Altro giro altra corsa: la Stosa è pronta di nuovo a scendere in campo nel terzo turno di andata del play in gold di serie B interregionale. Oggi pomeriggio alle 18 al PalaCorsoni i rossoblù affrontano la Junior Casale Monferrato che nella classifica della seconda fase ha gli stessi punti dei senesi, 8. Si tratta dunque di una gara fondamentale per la Virtus perché la squadra che uscirà con i 2 punti dal match odierno compirà un passo importante anche se non ancora decisivo nella corsa alla qualificazione playoff. La formazione senese è reduce dalla vittoria in trasferta a Gazzada, la seconda consecutiva del play in gold dopo quella ottenuta contro Pavia nella prima giornata. Casale, invece, dopo aver beneficiato all’esordio del mancato arrivo in tempo del medico dell’Etrusca San Miniato (0-20 il risultato omologato dal giudice sportivo) ha perso in casa la settimana scorsa contro l’attuale capolista Use Empoli. La Stosa si trova quindi nuovamente di fronte ad uno snodo cruciale della propria stagione che potrebbe aprire le porte al raggiungimento del secondo obiettivo stagionale. I piemontesi sono però una squadra da prendere con le molle con l’espertissimo Formenti, giocatore con alle spalle una brillante carriera sui parquet di serie A, a guidare una truppa di giovani molto interessanti che nel corso della stagione regolare hanno fatto vedere ottime cose.

"Casale è un’ottima squadra, ha un buonissimo quintetto base, probabilmente uno dei migliori del campionato, formato da diversi giocatori con tanti punti nelle mani oltre che di esperienza, su tutti Formenti che ha militato per tanti anni in serie A – afferma l’assistant coach della Stosa Francesco Braccagni – Dovremo fare attenzione soprattutto a lui e al playmaker De Ros che porta molti punti e fa giocare bene la squadra. Noi ci presentiamo a questa sfida con grande carica perchè veniamo da due vittorie consecutive in questi Play-In Gold e vogliamo continuare la striscia positiva. I nostri avversari arrivano dalla sconfitta casalinga contro Empoli, ma non dobbiamo assolutamente sottovalutarli perchè per noi tutte le partite sono finali da affrontare con la giusta mentalità". Nelle file piemontesi, in panchina con il ruolo di assistente, ci sarà anche il senese e virtussino Mario Piochi.