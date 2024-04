Basket serie A2 donne: le stellate restano al terzo posto. Galli, Nasraoui super

ROMA

Grande a vittoria della Galli che sbanca il Pala Rinaldi del Viale Kant, col largo punteggio sul Basket Roma di più 37 punti, risultato finale 38-75. Ma il secondo posto in classifica è stato perso dalle stellate di Fernandez Garcia, perché la squadra del Costa Masnaga ha vinto in casa del Broni. Quindi la Galli affronterà i play-off restando al terzo posto. Quella di ieri sera contro il Basket Roma è stata la seconda vittoria consecutiva in otto giorni nella Capitale per le stellate del patron Salvatore Argirò. Ora la chiusura della regular season domenica prossima in casa contro il Basket Spezzina. Ma in classifica la Galli resterà terza, comunque vada l’ultima gara di domenica prossima contro la squadra ligure.

La partita contro il Basket Roma non ha avuto storia, in quanto fin dalle prime battute la Galli è salita in cattedra ed è stata sempre al comando, grazie alla eccezionale condizione della Rossini, Lazzaro, Nasraoui, Reggiani, Streri, Mioni, Petrova e Bocola. Il commento al match ce lo danno i numeri dei quattro periodi: 13-21/23-44/31-58/38-75. Gigr