BASKET SERIE A2. La San Giobbe piega Nardò. Seconda vittoria consecutiva

SAN GIOBBE CHIUSI

60

HDL NARDÒ

58

CHIUSI: Tilghman 9, Ceron, Dellosto 8, Visintin 2, Chapelli 1, Stefanini 15, Bozzetto 5, Gaddefors 8, Jerkovic 5, Raffaelli 5, Possamai 2. Allenatore Bassi.

NARDÒ: Parravicini 5, Smith 13, Nikolic, Iannuzzi 10, Ferrara 4, Baldasso 3, Stewart Jr 14, Maspero 7, La Torre 2, Donda. Allenatore Dalmonte.

Parziali: 13-13, 33-31, 42-38.

CHIUSI – Seconda vittoria consecutiva per la San Giobbe Chiusi. Il 60-58 su Nardò non basta per scrollarsi dall’ultimo posto solitario (Orzinuovi ha vinto in casa con Piacenza) ma per i Bulls è comunque importante arrivare alla seconda fase, che inizia domenica prossima, con lo slancio di tre successi nelle ultime cinque gare giocate. Partita non bella, con tanti errori, che premia meritatamente la squadra di coach Bassi sempre avanti nel secondo tempo, brava a rintuzzare ogni rientro degli ospiti. Puniti, in una partita dal punteggio basso, dalla percentuale pessima dalla lunetta: 11/22. Chiusi brava anche a non mollare quando in avvio Nardò si era portata sul +8, vantaggio annullato da un parziale di 6-0. La tripla di Bozzetto allo scadere dei ventiquattro secondi regala ai Bulls il vantaggio prima dell’intervallo. Tre minuti senza segnare in avvio di terzo periodo, il primo ‘gol’ è di Tilghman dalla lunga distanza (36-33), poi anche Raffaelli dalla lunga distanza e margine di vantaggio raddoppiato (39-33). Tripla di Stefanini, poi Gaddefors in appoggio: +9 Bulls, in controllo del match. Maspero in contropiede chiude un parziale di 6-0 per la squadra pugliese, il tabellone recita 49-46. Due liberi e poi una super tripla di Stefanini valgono il nuovo +9 per Chiusi (55-46) a quattro minuti dal termine. Maspero e Stewart (due volte) a segno dalla lunga distanza per la parità (55-55). Bene Jerkovic sotto canestro (57-55), Stewart dimezza dalla lunetta. Stefanini in allontanamento per il +3 a 45 secondi dal termine. Ferrara per il -1 (59-58), fallendo poi dalla lunetta il tiro libero aggiuntivo. Nardò ha la palla del sorpasso ma non la sfrutta.