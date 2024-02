Basket Serie A2. San Giobbe riposa. Domenica prossima trasferta a Treviglio

Domenica di ‘riposo’ per la San Giobbe Chiusi. La sfida della terza giornata della fase a orologio, in programma originariamente per stasera alle 18 contro la Ferraroni JuVi Cremona, è stata infatti rinviata a domenica 17 marzo per la convocazione in nazionale svedese di Viktor Gaddefors. L’ala ha raggiunto il ritiro della propria nazionale subito dopo la gara di Vigevano per disputare due incontri di qualificazione a Eurobasket 2025: quello di giovedì scorso contro la Bulgaria (vinto per 84-70) e quello di oggi a Podgorica, in Montenegro. Al termine di questi impegni Gaddefors tornerà a Chiusi per preparare la prossima partita, quella di domenica 3 marzo a Treviglio. È un turno di campionato dimezzato per le qualificazioni, difatti oltre a quella tra Bulls e Cremona sono state rinviate altre cinque partite. Tra le gare in programma oggi, gli occhi saranno puntati su Orzinuovi-Rieti.