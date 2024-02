Basket Serie C. Mens Sana, arriva Livorno. Innocenti: "Un ottimo test»

Ultima di campionato per la ‘Note di Siena’ Mens Sana Basketball che attende stasera alle 18 (biglietteria aperta dalle 17) al PalaEstra Don Bosco Livorno. Già certi del primo posto nel girone e di partire nella seconda fase a quota 10 punti, i biancoverdi vogliono però archiviare questa ottima fase iniziale del campionato conquistando il nono successo di fila. "E’ una partita che non conta per la classifica – ha detto il vice allenatore biancoverde Andrea Innocenti – ma per noi è un ottimo test in vista della fase successiva". Nelle ultime settimana la Mens Sana non ha potuto allenarsi al completo per via di qualche problema fisico ma coach Innocenti non è preoccupato. "Stiamo recuperando gli infortunati – ha proseguito - qualcuno mancherà ma visto che sia Brambilla che Tognazzi sono in forse, ma la squadra in generale sta bene e non vediamo l’ora di giocare le prossime partite". Poi sull’avversario di turno. "Don Bosco è una squadra che all’andata ci mise in difficoltà, arrivano a Siena al completo. Sono una formazione da rispettare e allenata molto bene, quindi sarà una gara difficile come appunto fu quella dell’andata". In vista della seconda fase sarà fondamentale anche l’appoggio del pubblico di Viale Sclavo, oggi rinvigorito dalla presenza di tanti giovani dei gruppi piccoli delle contrade. "Spero sia di buon auspicio per la fase successiva della nostra stagione visto che l’incitamento dei nostri tifosi è per noi da sempre fondamentale". Dopo la partita di oggi la squadra avrà qualche giorno per tirare il fiato visto che l’inizio della seconda fase è previsto per il primo weekend di marzo. Il calendario di questo girone a otto squadre dovrebbe essere reso noto durante la prossima settimana. Entro la fine del mese corrente, e quindi prima della seconda fase della stagione, invece è possibile fare un innesto nel roster. Se ci sarà l’occasione, realisticamente sugli esterni, il dg Caliani potrebbe pensarci. Altrimenti questa squadra, che ha concluso da prima del girone, affronterà il momento decisivo della stagione col roster attuale.

Guido De Leo