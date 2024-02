Basket Serie C regionale. Le strategie di Cmc. Obiettivo risalire quattro posizioni

Almeno 4 posizioni da risalire (dalla 6° alla 2°), 4 punti da recuperare (a tanto ammonta il distacco), un sesto posto che non fa dormire sonni tranquilli. Per il Cmc la classifica di partenza della seconda fase della C regionale, che decreterà immediatamente quattro salvezze (le prime due dei gironi D ed E) e due retrocessioni (le ultime dei due gironi), non è rassicurante ma può essere migliorata. Tra andata e ritorno, Sessa e compagni hanno a disposizione 6 partite, ovvero 12 punti, e la conquista di buona parte di essi metterebbe la squadra al sicuro. Arrivando tra le prime due del girone, confermerebbe la categoria. Farsi superare anche dal Valdarno vorrebbe invece dire retrocessione, mentre arrivare tra terzo e sesto posto significa andare alla roulette dei play off per restare in serie C, da dove usciranno i nomi di due salve e di sei retrocesse. Questa la classifica di partenza dove gioca anche il quoziente canestri: Don Bosco Livorno e Pontedera 8; Valdisieve, Altopascio, Prato, CM Carrara e Valdarno 4. Per la formazione carrarese occorrerà vedere se sarà la squadra che ha giocato un girone di ritorno da incubo, o se sarà la squadra gagliarda, risorta nell’ultima giornata della prima fase. (nella foto il play Giacomo Sessa)

ma.mu.