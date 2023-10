Basta un gol al Capraia. Blitz dell’Avane

Capraia, Calasanzio e Avane. Sono queste le squadre locali in vetrina dopo l’ultimo week-end di Terza Categoria. I primi hanno steso 1-0 con un gol di Ciulli il Bibe 1964, fino ad ora capolista imbattuta del girone A di Firenze, portandosi a -1 dai play-off. I due team empolesi guidano invece con 7 punti il raggruppamento B di Pisa, dopo aver battuto in trasferta rispettivamente 4-2 il Perignano (tripletta di Vaglini) e 4-3 il Porta a Luca. Sempre nel torneo pisano un Giovani Fucecchio 2000 sprecone impatta a reti bianche col Freccia Azzurra, ma si mantiene a -2 dalla vetta mentre Ponte a Elsa-Zambra è stata rinviata per impraticabilità del campo. Tornando al girone fiorentino, invece, altro rotondo successo dello Sporting Lazzeretto sul Serravalle. Dopo il 4-1 di coppa, stavolta i biancorossi si impongono 5-1 con doppietta di Perri e centri di Ejili, Morelli e Boni. Niente da fare, invece, per il Marcialla al cospetto dell’altra capolista a punteggio pieno Sestoese, che si impone 3-0 in trasferta.