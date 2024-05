Beach soccer. Il ritorno del figliol prodigo Gori. La VBS riabbraccia il suo goleador

"Certi amori non finiscono, fanno dei giri immensi ma poi ritornano" cantava Antonello Venditti. E "l’amore" fra il Viareggio Beach Soccer ed il suo storico bomber e numero 10 Gabriele Gori non è "mai finito". Anzi, ora "è ritornato". La società bianconera riabbraccia uno dei campioni che hanno scritto pagine memorabili della storia del club (e della Nazionale azzurra), contribuendo a renderlo grande in Italia e in Europa. Dopo le avventure con Catania e Pisa (dove è riuscito a lasciare poco il segno poiché reduce dal grave infortunio che aveva lasciato qualche scoria), ecco che “Tin-Tin“ torna a vestire il bianconero rappresentando il primo vero nuovo rinforzo in vista dell’imminente stagione 2024 dato che finora erano stati fatti tanti annunci (e tutti importantissimi) ma di giocatori che c’erano già la passata stagione, compresi i "big" stranieri già riconfermati Ozu Moreira, Zè Lucas e Léo Martins.

Dal 2010 al 2019, ’Gabrigol’ ha siglato 361 reti in bianconero, vincendo uno scudetto, due Coppe Italia, una Euro Winners Cup e una Supercoppa Italiana. "Torno molto carico e con gli stimoli giusti per quest’avventura – dice Gori – ritrovo compagni con cui ho condiviso momenti indimenticabili ed un club cresciuto sotto ogni punto di vista. Non vedo l’ora di riscendere in campo con la VBS e di risentire i tifosi che gridano il mio nome".

S.F.