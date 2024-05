Beach soccer. La VBS scopre le sue avversarie nel girone di Euro Winners Cup

Inizia a (ri)sentirla la musichetta della Champions la Farmaè Viareggio Beach Soccer che intanto ha appena scoperto quelle che saranno le sue avversarie nel girone della Euro Winners Cup 2024. Sono stati infatti i sorteggiati i gironi della più importante competizione continentale per club del calcio su sabbia. Gli slovacchi dell’Husty, i rumeni del West Deva e i francesi del Mouilleron: sono le squadre che assieme alla VBS di coach Francesco Corosiniti compongono il girone D della Euro Winners Cup, in programma dal 9 al 16 giugno a Nazaré, in Portogallo. Il sorteggio è stato effettuato ieri l’altro a Barcellona nella sede della Beach Soccer Worldwide, l’organo di governo del calcio da spiaggia nato nel 1992 dall’esigenza di codificare le regole di questa apprezzata e crescente disciplina sportiva.

Non ci sono precedenti tra la formazione bianconera, testa di serie del raggruppamento, e le sue rivali. "Andremo a studiarle più nel dettaglio dopo la tappa di campionato e la Supercoppa – spiega il tecnico del Viareggio Beach Soccer Francesco Corosiniti – partiamo con l’obiettivo di fare meglio dell’anno scorso dato che nel 2023 in questa specifica competizione saremmo potuti andar più lontani. Vogliamo chiudere il girone al primo posto per assicurarci un cammino un po’ più agevole, almeno in teoria, nella fase ad eliminazione diretta". La Farmaè Viareggio, che in bacheca vanta già una Euro Winners Cup conquistata nello storico anno del Triplete 2016, la scorsa estate fu eliminata agli ottavi dagli ucraini del Vit (vittoriosi ai rigori).

Prima della massima competizione europea per club, capitan Andrea Carpita e compagni disputeranno due gare della Poule Scudetto di Serie A (venerdì 31 maggio col Città di Milano e sabato 1 giugno con il Friuli Venezia Giulia) e la Supercoppa Italiana contro Catania (domenica 2), tutte in programma in casa al Beach Stadium ’Matteo Valenti’ al Bagno Flora sul lungomolo.