Beach tennis. Smashers, caduta e poi riscatto

Nella 7ª giornata del 18° torneo provinciale di beach tennis indoor (circuito Uisp-Lab84 Cup Heroe’s) prosegue la marcia di Over Forever: 5-0 all’Enterprise. Risultati: Smashers-Mem & Co 5-0 (recupero), Over Forever-Enterprise 5-0, Idraulica Cucchi-Mem & Co (rinviata), Over the Top-Smashers 3-2, Bagno Andreucci-H2O (rinv). Ha riposato il Bagno Vela. Classifica: Over Forever 71; Over the Top 57; Smashers 56 *; Enterprise 54*; Bagno Vela 48*; Bagno Andreucci 40; Idraulica Cucchi 16*; Mem & Co 2*; H2O 1***. Con l’asterisco le gare in meno.