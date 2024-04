Becattini cerca l’allungo. La Sansovino non molla

Tutto in 180 minuti di gioco. Il Terranuova Traiana si gioca nelle ultime due giornate del torneo di Eccellenza la miglior posizione in chiave playoff al termine di una stagione comunque da ricordare per l’impresa in Coppa Italia e per un campionato da protagonista. I biancorossi retrocessi lo scorso anno dalla serie D dopo una gara dalle mille recriminazioni contro il Grosseto, hanno voltato pagina con Becattini in panchina ripartendo alla grande. Oggi i biancorossi sono al secondo posto - dietro la corazzata Siena - in compagnia di Scandicci e Signa a 59 punti. Di fatto domenica la griglia playoff potrebbe delinearsi in maniera più marcata. Il Signa andrà a fare visita alla Sinalunghese mentro lo Scandicci sarà con il già retrocesso fanalino di coda Pontassieve. Più tosto l’impegno del Terranuova che sopiterà la Colligiana, oggi quinta e che con i suoi 46 punti è tuttavia fuori dai playoff per via della forbice. Per i senesi è obbligatorio vincere per tenere vive le speranze di partecipare agli spareggi, per il Terranuova di Becattini è indispensabile vincere per tenere il passo delle due dirette concorrenti e magari allungare. L’ultima giornata tra l’altro vedrà lo Scandicci osservare un turno di riposo mentre il Terranuova Traiana sarà di scena in casa del Signa in quello che sarà di fatto un playoff anticipato. Per fortuna la stagione che sta per andare in archivio è stata positiva per Castiglionese, Foiano e Baldaccio: tutte salve con largo anticipo ma tuttavia lontane dal poter salire sull’ultimo vagone del trenino degli spareggi.

In Promozione mancano tre turni alla fine e la classifica vede l’Affrico al comando con 8 punti sulla Sansovino a tre turni dal termine. I fiorentini domenica ad Alberoro in caso di vittoria possono festeggiare. La Sansovino sa che deve solo vincere in casa dell’Antella e sperare nell’undici di Bernacchia. Il terzo posto del Grassina (a -4 dalla Sansovino) è insidiato dal Montagnano che dovrà fronteggiare lo scontro diretto con il Fiesole, quinto ma al momento fuori dai playoff per la forbice. In coda ultimo posto a pari merito per Montalcino e Lucignano che hanno contro anche la forbice e sarebbero ad oggi entrambe in Prima.