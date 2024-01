Becattini cerca l’impresa. Il Terranuova verso Siena

TERRANUOVA

È la vigilia di una partita storica e che in caso di esito favorevole potrebbe se non riaprire del tutto il campionato almeno mettere un po’ di pepe. Il Terranuova Traiana di Becattini, terzo con 40 punti e finalista di Coppa Italai (tanto per sottolineare il valore della rosa biancorossa) prepara la trasferta in casa della capolista siena, prima con 48 punti. Sette lunghezze di margine, frutto anche di un cammino (quello dei bianconeri) che ha registrato tre pareggi di fila nelle ultime tre partite. Un rendimento che ha ridotto il divario a setti punti dalla seconda, il Signa, che domani riposerà e ovviamente farà il tifo indirettamente per il Terranuova. I biancorossi in caso di successo potrebbero superare il Signa, ma di fatto frenerebbero la marcia di un Siena che non ha mai perso fino ad oggi con 43 gol fatti, 13 subiti per un rendimento che parla di 14 vittorie e sei pareggi. Tre di questi nelle ultime tre ed uno nel girone di andata contro il Terranuova al Matteini, a conferma della quadratura della formazione di Becattini che cerca il colpaccio consapevole anche dei propri mezzi o almeno un risultato utile per quella che è una partita che resterà negli annali di storia biancorossa. Appuntamento domani alle 14.30 allo stadio delle Badesse con un nutrito gruppo di tifosi biancorossi pronti a spingere Sacconi e compagni in quella che potrebbe essere un’impresa da ricordare.

Francesco Tozzi