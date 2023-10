Bel Ghiviborgo, non basta. La capolista s’impone

PIANESE

2

GHIVIBORGO

1

PIANESE: De Fazio, Remy, Pinto, Proietto (25’ st Miccoli), Polidori, Boccadamo, Liso, Simeoni, Mignani, Ledonne, Mastropietro (16’ st Tognetti). (A disp.: Borghini, Papini, Caldarulo, Picchianti, Alagia, Kouko, Monanni). All.: Prosperi.

GHIVIBORGO: Becchi, Turini, Signorini (41’ st Poli), Sansone, Carli (23’ st Nottoli), Orlandi (14’ st Giannini), P. Carcani, Campani (11’ st Petronelli), T. Carcani, Vecchi, Lepri (30’ st Gibilterra). (A disp. Panchina: Cusin, Cristofani, Russo, Vitrani). All.: Lelli.

Arbitro: Pasquetto di Crema.

Reti: 30’ pt Mastropietro (rig.), 5’ st Boccadamo, 47’ st Poli.

Note: ammoniti Mignani, Polidori, Tognetti; recupero: 1’, 5’.

PIANCASTAGNAIO - Un buon Ghiviborgo cede alla capolista. Gara che inizia subito forte per i bianconerii, pericolosi al 4’ con Ledonne, servito da Simeoni: destro out. Bella occasione ospite con Tommaso Carcani al 14’, ma De Fazio respinge. Al 28’ servizio di Proietto per Mastropietro atterrato in area: rigore. Lo stesso trasforma l’ 1-0.

Si fa vivo il Ghiviborgo al 35’ ancora con Carcani che calcia dal limite a lato. Mignani colpisce il palo nel finale, dopo una grande azione. Palla pericolosa al 44’ per la squadra di Lelli (foto): De Fazio non controlla e Carcani non fa in tempo a deviare.

Nella ripresa raddoppia subito la Pianese (5’) con Boccadamo che mette nel mezzo una palla pericolosa sulla quale nessuno interviene: 2-0. Vicina alla terza rete la Pianese su angolo, con Pinto che gira di testa a lato. Nella seconda parte di gara crescono Lepri ("ex" di giornata) e compagni: grandissimo tiro di Carli al 15’ che lambisce la traversa; poi Petronelli tenta un pallonetto che si alza troppo. Si rivede la Pianese con Ledonne che scambia con Tognetti: Becchi si supera e nega il tris. Tiro-cross di Giannini al 32’ che attraversa pericolosamente l’area, ma De Fazio controlla. Nel finale il Ghiviborgo dimezza lo svantaggio con Poli che, di testa, finalizza un assist di Sansone.

Guido De Leo