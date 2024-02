Bella vittoria in casa. Un Pietrasanta da sogno. Prosegue il momento d’oro

PIETRASANTA – Prosegue il momento d’oro del Pietrasanta che batte per 2-0 il Monsummano sfoderando la migliore prestazione stagionale. Tutto il complesso ha ruotato al meglio, ed è stato solo un caso che i padroni di casa abbiano raccolto nella ripresa quello che avevano già meritato nel primo tempo. Appare evidente che la squadra abbia acquisito una maggiore consapevolezza nei propri mezzi. Sin dalle prime battute il Pietrasanta stringe nella propria metà campo il Monsummano. I padroni di casa trascinati dall’incontenibile Szabo creano almeno 4-5 situazioni che meritavano miglior sorte. Nella ripresa nonostante un campo reso pesante dall’incessante pioggia i biancocelesti non mollano la presa. Al 66’ giunge il meritato vantaggio, Pinelli al termine di un’azione convulsa di sinistro da posizione defilata trova l’angolo vincente. Il Monsummano vuole pareggiare, il Pietrasanta non si accontenta, la partita si fa avvincente. Al 82’ l’eterno Tosi al termine dell’ennesima percussione pennella un pallone per la testa di Mengali che dalla propria mattonella supera il portiere. Il bomber potrebbe fare doppietta al 86’ ma Grasso salva mandando sulla traversa la conclusione violenta dell’attaccante. Prosegue la risalita del Pietrasanta che non prende gol ormai da ben partite.

Andrea Bazzichi