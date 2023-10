Bellingham da urlo. Al primo ’clasico’ fa volare il Real

Lascia il segno sul primo clasico Jude Bellingham (10 gol in 10 gare di Liga). E che segno. Una doppietta nel secondo tempo che ribalta un match per lunghi tratti dominato dal Barcellona, subito in vantaggio con Gundogan. Davanti a 50mila spettatori in tribuna, il Barcellona, ancora imbattuto in Liga, con sulla maglia il simbolo dei Rolling Stones e Mick Jagger in tribuna, viene ribaltato da Bellingham: destro all’incrocio (69’) e zampata (92’). Real ora in testa.