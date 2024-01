Ben 19 risultati utili di fila. Battuto il record di Guido Mammi stagione 1981/82

Il pareggio con il Firenze Ovest (l’unica squadra a cui il Siena non è riuscita a segnare neanche un gol, tra andata e ritorno), per quanto amaro, ha permesso alla squadra di Magrini di mantenere l’imbattibilità e centrare lo storico record, almeno degli ultimi 40-50 anni e sempre in considerazione della categoria, di ben 19 risultati utili consecutivi (47 punti, frutto di 14 vittorie e 5 pareggi). Con lo 0-0 del Berni di ieri pomeriggio, infatti, Bianchi e compagni hanno superato la striscia di risultati utili consecutivi inanellati dalla Robur di Guido Mammi nella stagione 1981/ 1982 (Serie C2, girone C) che perse la prima partita stagionale alla 19ma giornata. Il distacco dalla vetta si è ridotto a 9 lunghezze, ma i bianconeri, rispetto alle dirette inseguitrici, hanno già osservato il turno di riposo: virtualmente sono 12 i punti di vantaggio alle soglie della quinta giornata di ritorno.