Beneficenza. Serata importante quella del 13 aprile al Teatro dei Rozzi Sabato 13 aprile al Teatro dei Rozzi si terrà l'evento 'Contro il cancro facciamo squadra-La grande festa dello Sport, atleti in passerella'. Gli sportivi locali sfileranno come modelli per raccogliere fondi a favore della Lilt di Siena. In programma anche musica live e intrattenimento.