Benucci salva la Sangio

cenaia

1

sangiovannese

1

CENAIA (4-3-3): Baroni; Rossi, Pasquini, Scuderi, Papini; Caciagli, Simonini (28’ st Becucci), Bartolini (45’ st Botrugno); Manfredi, Ferretti (19’ st Macchia), Fontana. A disp: Borghini, Bracci, Campera, Malara, Fenzi, Rustichelli.

All. Iacobelli

SANGIOVANNESE (3-4-2-1): Timperanza; Pertica, Farini, Masetti; Di Rienzo (33’ st Senesi), Baldesi, Disegni (43’ st Shenaj), Gianassi; Cicarevic (39’ st Caprio), Benucci (17’ st Nannini); Rotondo (26’ st Canessa). A disp: Perone, Dei, Bargellini, Antezza.

All. Rigucci

Arbitro: Vincenzi di Bologna (Giuliani di Barcellona Pozzo di Gotto e Concettini di Faenza)

Reti: 45’ pt Rossi (C), 2’ st Benucci (S)

Note: spettatori 200 circa con larga rappresentanza azzurra. Osservato un minuto di raccoglimento per la tragedia di Suviana. Ammoniti: Simonini.

CENAIA – La Sangiovannese non va oltre l’1-1 contro il fanalino di coda Cenaia e deve rimandare i festeggiamenti per la permanenza in categoria.

Bellissima giornata in terra pisana, Rigucci torna dal primo minuto con la difesa a 3 dove Pertica va a fare compagnia a Farini e Masetti. In avanti Cicarevic e Benucci alle spalle di Rotondo.

Tra i padroni di casa l’ex Iacobelli conferma il 4-3-3 con al centro dell’attacco il 39enne Ferretti.

La partenza è tutta di marca azzurra, nei primi 15 minuti saranno sei i calci d’angolo battuti senza però mai impegnare il portiere di casa in una parata vera e propria.

Benucci ci prova a metà della frazione ma si vede respingere la sua conclusione in angolo, Il Cenaia regge bene l’urto dei ragazzi di Rigucci e proprio sul finale di frazione passa in vantaggio.

Pasticcio nell’area piccola tra Timperanza e Gianassi, sul pallone si avventa Rossi che senza particolari difficoltà appoggia in rete.

Si va negli spogliatoi con il vantaggio pisano.

Nella ripresa, dopo due minuti, gli azzurri pervengono al pareggio. Schema sul calcio piazzato con Cicarevic a servire rasoterra Benucci che con un diagonale chirurgico segna l’1-1.

La rete fa decisamente alzare il morale del gruppo di Rigucci che nonostante qualche assalto soprattutto nella parte finale di gara, non riesce nell’intento di segnare il goal partita.

Gettata al vento da parte dei valdarnesi dunque un opportunità più unica che rara per chiudere con tre giornate di anticipo il discorso salvezza che comunque resta vicina.

Massimo Bagiardi