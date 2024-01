Berardenga vince 1-0 contro il Trequanda: prima vittoria casalinga

Berardenga

1

Voluntas Trequanda

0

CASTELNUOVO BERARDENGA – Il Berardenga, con Manganelli in panchina, trova la prima vittoria casalinga. Partono meglio i locali che fanno partire tre tiri poco precisi. Poi si vede il Trequanda con Boccini al 28’ e con Spitaletta al 32’ ed al 45’. Nella ripresa la gara sembra in mano alla Voluntas i cui attacchi sono sterili. Al 72’, su calcio d’angolo per il Berardenga, la palla sbatte su un difensore ospite e Ricci da pochi passi segna. Immediata reazione del Trequanda che colpisce il palo al 75’ con Boccini. All’83’ il Berardenga resta in dieci per un "rosso". Finale di gara con i rossoblù che cercano il pari.