Biancazzurri più volte vicini al vantaggio, senza fortuna. Malagoli decisivo nel finale per salvare il risultato. Il Mezzolara ci prova, ma non riesce a passare. Ridotte ancora le speranze di restare in serie D

Pareggio a reti bianche per il Mezzolara di Fabio Roselli che, al ‘Pietro Zucchini’ di Budrio, non va oltre il pari a reti bianche conto i toscani dell’Aglianese guidati da ‘Ciccio’ Baiano. L’aritmetica non condanna ancora il team budriese alla retrocessione ma, classifica alla mano, e visto l’ultimo posto a quota 20, l’Eccellenza è ormai certezza. Ma venendo alla cronaca del match, il Mezzolara parte forte e, già al 4’, su un cross di Bovo, Tzvetkov manca di un soffio lo specchio della porta. Al 13’ è Benedettini, su assist di Cavazza, a calciare forte in corsa senza tuttavia riuscire a centrare di poco lo specchio. Poco prima della mezz’ora, sugli sviluppi di un corner, è De Meio a saltare più in alto di tutto senza tuttavia riuscire a gonfiare la rete per colpa di un provvidenziale intervento sulla linea di Remedi. Al 34’, sul fronte opposto, è Viscomi, su assist, di Maloku, a vedersi negare la gioia personale da una super parata di Malagoli grazie all’ausilio del palo.

Tre giri di orologio più tardi è una conclusione contratta di Benedettini a fare la barba al palo della porta difesa dall’estremo difensore toscano. Nella ripresa, il caldo si fa sentire, con le due squadre che faticano più del previsto a rendersi pericolose là davanti. Tant’è che, per assistere alla prima occasione degna di nota, occorre attendere il 35’: sugli sviluppi di una furibonda mischia in area, il Mezzolara calcia forte verso la porta, ma un provvidenziale intervento di Pupeschi salva la sfera in corner.

Un minuto più tardi matura la migliore occasione da gol dell’incontro: Tzvetkov fa sponda per Bovo che, da ottima posizione, spara di pochissimo alto. Al 44’ l’Aglianese va vicina al colpaccio con una velenosa conclusione di Perugi e, in pieno recupero, serve un eccezionale intervento di Malagoli per impedire ad una splendida azione personale di Grilli di trasformarsi nel gol che avrebbe deciso la partita.