Bianchi e Iori male nell’azione decisiva. Masetti in ripresa

BORRA 6 Sui gol non può fare nulla.

MONTINI 6 Pronti via commette un errore in disimpegno che lo frena. Si preoccupa più di tenere la posizione.

RISALITI 5,5 Chakir lo brucia in occasione dell’1-0. Peccato perché fino a lì aveva fatto bene.

MASETTI 6,5 Rispetto a Pesaro tiene il livello della concentrazione sempre alto.

COCCIA 6 Alterna qualche affondo interessante a un pò di frenesia eccessiva. Si infortuna nell’azione che porta al 2-1 del Pineto.

DAMIANI 6 Poco appariscente, ma prezioso in mezzo al campo.

FOGLIA 6 Ha, prevalentemente, il compito di schermare Volpicelli, ma non disdegna di sganciarsi in avanti e nel primo tempo va anche alla conclusione. (dall’82’ BIANCHI 5 Sull’ultima azione non ferma la ripartenza del Pineto).

SETTEMBRINI 6 Il capitano è uno degli ultimi a mollare.

PATTARELLO 6,5 Ha il merito di procurarsi il rigore poi fallito da Guccione, ma soprattutto di servire l’assist per il pari di Gucci. Gioca da seconda punta (dall’82’ IORI 5 Volpicelli gli passa a fianco e lui non si oppone lasciandolo calciare per il gol partita. Errore grave).

CRISAFI 5,5 Il ragazzino ci mette il solito impegno, ma stavolta è meno presente per la squadra (dal 66’ GUCCI 7 Torna e segna un gol dei suoi).

GUCCIONE 5 Il lancio per Pattarello da cui scaturisce il rigore è illuminante, così come altre intuizioni sulla trequarti. Rovina, però, tutto sbagliando dagli undici metri (dal 66’ CASTIGLIA 5,5 combina poco).

Andrea Lorentini