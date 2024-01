Bianchi e Mawuli in sofferenza. Donati, buon debutto

TROMBINI 6,5 Disinnesca due volte Cuppone nel primo tempo ed è reattivo su Merola nella ripresa.

DONATI 6,5 L’esordio in maglia amaranto è positivo. E’ lui che sfonda a destra e serve il pallone al centro per l’1-1 di Gaddini. Nel finale sfiora anche il gol del pari.

RISALITI 5,5 Da un suo errato disimpegno nasce l’azione che porta al rigore per il Pescara (74’ POLVANI 6 Il suo recupero è la notizia più bella della serata).

MASETTI 5,5 L’assenza di Chiosa gli regala una chance da titolare, ma è subito protagonista negativo del fallo da rigore che dà il vantaggio al Pescara (88’ SETTEMBRINI sv).

MONTINI 5,5 Di Pasquale gli salta in testa in occasione del 2-1 abruzzese. Anche in fase offensiva è meno intraprendente.

BIANCHI 5 Soffre la dinamicità del centrocampo di Zeman. Tanti errori (63’ FOGLIA 5,5 Entra e commette subito un errore in disimpegno).

MAWULI 5,5 Alterna buone cose a troppa confusione. Pasticcia nel finale quando si ritrova sui piedi il pallone del 2-2.

PATTARELLO 5,5 Nel primo tempo fallisce il pallone dell’1-1, nella ripresa ha un’altra buona occasione sulla quale invoca anche il penalty.

GUCCIONE 6 Un passaggio illuminante per Pattarello e poco altro nella sua partita (74’ CASTIGLIA 6 Un quarto d’ora di sacrificio a fare il centravanti).

IORI 5 Tocca a lui fare il falso nove, ma gira spesso a vuoto.

GADDINI 7 Freddo quando piazza il rasoterra chirurgico che vale l’1-1 (63’ CATANESE 6 Esodio in amaranto. Sufficienza di stima).

Andrea Lorentini