Bianconeri di scena al Comunale di Altopascio

SANSEPOLCRO

Oltre alle squalifiche di Della Spoletina e Del Siena, c’è anche il dubbio legato a Ferri Marini nel Sansepolcro che inizia oggi un altro "ciclo di ferro" al Comunale di Altopascio. L’attaccante bianconero non è al meglio sul piano fisico e quindi sarà in forse fino all’ultimo istante; nel caso, sarà Essoussi ad affiancare Pasquali nel duo avanzato. Pronti anche i sostituti nei posti divenuti vacanti, per cui Mariucci andrà a comporre il trio difensivo con Borgo e Fremura, mentre sull’out di destra del pacchetto centrale si registrerà l’esordio di Mezzasoma. I problemi di formazione non mancano nemmeno nel Tau e in questo caso sono relativi soltanto agli infortuni: l’attaccante Andolfi è ingessato e anche il centrocampista Piccini e i difensori Biagioni e Quilici non saranno della partita per guai più o meno rilevanti.

Il tecnico dei locali, Simone Venturi, ha parlato di un Sansepolcro che ha cambiato marcia e sistema di gioco, ma soprattutto ha il dente avvelenato per la sconfitta di Montevarchi, maturata al termine di quella che ha definito la più brutta prestazione stagionale messa in mostra dai suoi. Facile di conseguenza immaginare che la formazione lucchese scenderà in campo più determinata che mai, riproponendo il 4-3-1-2 che la caratterizza.

Bonura risponderà con il 3-5-2 adottato dall’inizio della fase di ritorno del campionato, cercando di allungare una serie positiva arrivata a cinque turni e che non può essere spezzata, pena il rischio di veder scappare via le dirette concorrenti alla salvezza. Un test oltremodo indicativo per la compagine biturgense, messa di fronte in trasferta a una delle avversarie meglio organizzate dell’intero girone. Intanto, il centrocampista Marco Civilleri torna definitivamente nella sua Sicilia: vestirà la maglia dell’Acr Messina in serie C. COSÌ IN CAMPO (ORE 14,30)

TAU ALTOPASCIO (4-3-1-2): Di Biagio; Vellutini, Bernardini, Zini, Antoni; Bruzzo, Meucci, Capparella; Bruno; Malva, Odianose. All. Simone Venturi.

SANSEPOLCRO (3-5-2): Di Stasio; Mariucci, Borgo, Fremura; Mezzasoma, Gorini, Fracassini, Piermarini, Grassi; Pasquali, Ferri Marini (Essoussi). All. Marco Bonura.

Arbitro: Lacerenza di Barletta.

Claudio Roselli