Bianconeri e contrade. "I compagni hanno iniziato a capire il nostro mondo»

Da senese e contradaiolo (del Drago), Bernardo Masini è stato il primo a spiegare ai compagni, arrivati da fuori le mura, cosa significhi avere sangue bianconero. E’ stato lui a stampare il testo di ‘Squilli la Fe’ e appenderlo nello spogliatoio, perché tutti potessero impararlo e cantarlo insieme ai tifosi a fine partita. Le cene nelle Contrade, il modo migliore, "diretto e semplice", ha detto, per far avvicinare la squadra al mondo contradaiolo, di cui adesso ‘fa parte’. "Fa piacere che sia ripresa questa tradizione, dopo l’interruzione degli ultimi anni – ha commentato il centrocampista –: i ragazzi vorrebbero essere presenti, tutti, ogni volta... Vedo che hanno iniziato a capire Siena, la sua cultura e i suoi valori. Ora comprendono meglio per cosa scendono in campo, perché indossare la maglia della Robur, difenderne i colori, deve essere motivo di orgoglio". "Anche per me è una grande opportunità partecipare a queste serate – ha chiuso Masini – per poter visitare i musei delle Contrade, che non capita tutti i giorni, e avere sempre più informazioni sulla mia città e sulle Consorelle". A.G.